العقوري: نأسف لمصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، عن أسفه واستغرابه لمصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية.

وشدد العقوري في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك اليوم على وضع مصلحة ليبيا كأولوية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة قد تتسبب في توتر في منطقة شرق المتوسط، ما قد يؤثر سلبا على علاقات ليبيا مع دول الجوار، كما أكد أنهم سيواصلون التنسيق والعمل مع دول المنطقة المعنية بالاتفاق إضافة للاتحاد الأوروبي على هذا الملف، بما يعود بالاستقرار والرخاء على دول المنطقة، وإيجابا على علاقات ليبيا بدول شرق المتوسط.

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