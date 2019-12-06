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الخارجية التركية ترد على طرد اليونان لسفير الوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علقت الخارجية التركية على طرد اليونان لسفير حكومة الوفاق الوطني من بلادها وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد، معتبراً الأمر بـ “غير مقبول”.

وأبدت تركيا استعدادها لإبرام اتفاقيات مع دول شرقي المتوسط ماعدا قبرص الرومية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية اليوناني أن بلاده قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا بنهاية نوفمبر.

وأبلغ الوزير نيكوس ديندياس الصحفيين، اليوم الجمعة: أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان، حسب ما نقلت فرانس برس.

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