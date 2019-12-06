الدرسي: البرلمان يملك الصلاحية لإيقاف اتفاقية السراج وتركيا

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن البرلمان قادر على إيقاف الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن مجلس النواب يمتلك الصلاحيات لإلغائها ووضع السراج في موقف حرج.

الدرسي شدد في تصريحات لصحيفة الاتحاد على ضرورة عقد جلسة طارئة وغير عادية لمجلس النواب، للرد على اتفاقية السراج مع نظام أردوغان، معربا عن أسفه لعدم الدعوة حتى الآن لعقد تلك الجلسة، ومشيرا إلى أن البرلمان يملك القدرة والإمكانيات لتغيير وتعديل المجلس الرئاسي، شريطة وجود تحرك عربي على مستوى الجامعة العربية.

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