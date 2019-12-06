عميد بلدية الجفرة المكلف.. الفقهاء منطقة منكوبة تحتاج لاهتمام الجهات المعينة

طالب المجلس البلدي الجفرة الحكومات الليبية ضرورة الالتفات والاهتمام بمنطقة الفقهاء ودعمها بالسياسيات الحياة باعتبارها منطقة منكوبة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها عميد بلدية الجفرة المكلف عبداللطيف جلالة، رفقة اعضاء المجلس ومسئولي عددا من القطاعات من بينهم التعليم وشركة المياه والصرف الصحي ومديرية امن الجفرة يوم امس الخميس، للاطلاع على الظروف المعيشية للمواطنين واحتياجات الجهات الرسمية والتعرف على الاشكاليات التي تعاني منها.

وتأتي على راس الجهات التي تحتاج للدعم المدارس والمركز الصحي الفقهاء ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي، وامكانية فتح مركز الشرطة بالمنطقة لحفظ الامن.

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