كلية الاعلام بجامعة بنغازي تحيي اليوم العالمي للتطوع

احيت كلية الاعلام بجامعة بنغازي صباح امس الخميس اليوم العالمي للتطوع ، حيث نظمت الكلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز بنغازي الطبي احتفالا تحت شعار التطوع ثقافة ، شاركت فيه جمعية أصدقاء المعاقين عقليا والمفوضية العامة للكشافة وجمعية الهلال الأحمر الليبي واللجنة الوطنية للعمل التطوعي ومفوضية المجتمع المدني بحضور عدد من الشخصيات التطوعية ببنغازي .

وافتتح الاحتفال بكلمة كلية الاعلام التى القاها عضو هيئة التدريس بالكلية والمشرف على الاحتفال احمد النائلي الذي اكد على الحاجة الملحة لترسيخ قيمة العمل التطوعي بمفهومه الخير الذي اقرته الاديان والاعراف والقوانين ، وقال النائلي ان الاحتفاء بالعمل التطوعي هو احتفاء بمحاربة الانانية واحتفاء بمحبة الاخر باختلاف لونه وثقافته وجنسه .

واوضح النائلي ان احياء يوم التطوع العالمي هو تذكير بأهمية تكريس ثقافة التطوع في المجتمع الليبي داعيا الى تكاتف الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني من الجهات الرسمية وغير الرسمية وجعل التطوع عادة مستدامة من افراد المجتمع .

ثم قدمت عضو هيئة التدريس بكلية الاعلام الدكتورة سكينة بن عامر ورقة عن المعاني الانسانية لمفهوم التطوع وعلاقته كقيمة بمفهوم المواطنة ، وعكسه لقيم الوطنية التى يحملها افراد المجتمع ، واستهلت بن عامر مشاركتها بتوجيه تحية للراحل الكشفي سالم سويكر الذي ظل منتظما وناشطا في حركة الكشافة حتى رحيلة في سن متقدمة ، وحملت بن عامر منديل الراحل الخاص بالحركة الكشفية وتقلدته متأثرة بسيرة الراحل قائلة انها تلقى ورقتها وهي ترتدي منديل رمز من رموز العمل التطوعي الانساني الخالص وفاء له وتذكيرا بالقيم النبيلة للمتطوعين .

وقدم الدكتور محمد محجوب كلمة حول قيمة الخير ، ثم القى مقدم البرامج الدينية المعروف الاستاذ يوسف بوسنينة كلمة تحدث فيها عن التأصيل الفقهي لعمل الخير في الإسلام ، وقدم الفنان والاعلامي جمال محمد كلمة عن الفن والعمل التطوعي وقدم الكوميدي المعروف ميلود العمروني فقرة فنية بالمناسبة

واختارت اللجنة المنظمة للحفل نماذج تطوعية حيث عرضت شريطا تسجيليا للمتطوعة نجية التائب التى تقوم يوميا بتنظيف كورنيش بنغازي وتحدثت السيدة نجية عقب الشريط قائلة انها وبعد انهيار الدولة عام 2011 بادرت الى تطوع بتنظيف منطقة الكورنيش ولازالت تقوم بهذا العمل يوميا ، ثم قدمت جمعية اصدقاء المعاقين عقليا في الحفل فقرة غنائية مؤثرة قدمها اعضاء الجمعية انشدو فيها اغان شاركها الجمهور معهم، وقدمت جمعية الأربعين الخيرية عرضا لاعمال خيرية قدمتها للمجتمع

واختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات التطوعية في بنغازي

واعلنت الكلية في الحفل عن نتائج استطلاع رأي أجرته حول العمل التطوعي شمل مائة وخمسين طالبا جامعيا جاءت نتيجته كالتالي :

1هل تعتقد أن العمل التطوعي لصالح المجتمع بدون مقابل مادي أمر ضروري ..

81.5% نعم _ 18.5% لا

2هل قمت بأعمال تطوعية لصالح المجتمع بدون مقابل خلال أعوام 2017/2018/2019 .

45.5%نعم _ 54.5% لا

3هل تعتقد أن الشعب الليبي يحب العمل التطوعي بدون مقابل مادي،أي أنه شعب لديه ثقافة التطوع .

20% نعم _18%لا _62% أحيانا

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