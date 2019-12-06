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كونتي لسلامة: ندعم وقف القتال في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية المتعلقة بالأوضاع في ليبيا.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر” إن رئيس الحكومة الإيطالية قد أكد لسلامة دعم بلاده التام لتحريك العجلة السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة.

ونقل كونتي لسلامة، خلال لقائهما اليوم، دعم بلاده لوقف القتال في طرابلس، وتجنيبها المزيد من الأضرار، مُشيراً إلى ضرورة حماية المدنيين أيضاً.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، عن ضغوط أوروبية تُمارس على إيطاليا لدفع الوفاق إلى إلغاء اتفاقيتها المثيرة للجدل مع تركيا.

وأشار سيالة إلى قلق إيطالي من التطورات الأخيرة في الساحة الليبية وتحركات الوفاق خاصة بعد توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا، لكنه أكد على أنه لا طرف يحق له التدخل في العلاقات بين طرابلس وأنقرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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