الرئاسي يُعلن إقرار مذكرتي التفاهم مع تركيا ودخولهما حيز النفاذ

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المجلس الرئاسي إقرار مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني المُوقعتين في السابع والعشرين من نوفمبر 2019م، مشيرًا إلى دخولهما حيز النفاذ ابتداءً من أمس الخميس .

الرئاسي قال في قراره بشأن إقرار مذكرتي تفاهم إنه بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني .

وشدد الرئاسي على ضرورة الُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المُختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف به دوليًا، فتحي باشاغا، أعلن أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، زاعمًا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24