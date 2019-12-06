اليونان تقرر طرد سفير ليبيا لديها على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الجمعة طرد سفير ليبيا، محمد يونس المنفي، تعبيرا عن غضب أثينا على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية. وقال في إفادة صحفية إن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف الاتفاق بين طرابلس وأنقرة بأنه “انتهاك سافر لقانون (الأمم المتحدة) للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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