الاتحاد الأوروبي يدرس محتوى اتفاقية الوفاق وتركيا

أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يلجأ لإبعاد السفير الليبي المعتمد لديه على خلفية مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق التي أثارت موجة انتقادات إقليمية ودولية.

ورفض المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل، التعليق على قرار طرد اليونان لسفير ليبيا لديها، باعتبار اليونان ضمن عضوية الاتحاد، والأمر ليس ضمن صلاحياتهم.

وأشار الناطق باسم المفوض الأوروبي بيتر ستانو، إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال بصدد دراسة محتوى المذكرة حتى يعلن موقفه، مبينا أن موقف الاتحاد مع احترام علاقات حسن الجوار والقانون الدولي وقانون البحار. لافتا إلى أنهم سيناقشون موضوع المذكرة في اجتماع الوزراء الاثنين المقبل.

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