سلامة وكونتي يبحثان التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

‏التقى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الجمعة في روما، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لبحث آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية المتعلقة بالأوضاع الليبية.

وبحسب ما نشرت البعثة الأممية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الجمعة، فقد أبدى كونتي دعم بلاده الواضح لمساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع القائم في ليبيا وتجنيب العاصمة طرابلس مزيدًا من الأضرار وحماية المدنيين، على حد قوله.

حيث سمح هذا الاجتماع بتبادل معمّق للتقييمات بشأن التصعيد المستمر في ليبيا وآفاق الاستقرار الفعلي في البلاد، وفق ما ذكر بيان الحكومة الإيطالية.

وجاء اجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش منتدى (حوارات المتوسط 2019 الذي سيعقد في العاصمة روما.

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