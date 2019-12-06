شكري يستعرض خلال لقائه دي مايو الأثر السلبي لاتفاقية السراج وتركيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، آخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار فيها.

وحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، فقد استعرض شكري الأثر السلبي لتوقيع اتفاقي التعاون العسكري والسيادة على المناطق البحرية بين السراج وتركيا، في ضوء عدم اتساقهما مع اتفاق الصخيرات وتعارضهما مع جهود التوصل إلى تسويات سياسية شاملة، تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

هذا كما أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء تأثير التطورات الأخيرة في ليبيا على جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات، مؤكدين حرصهما على إنجاح مسار برلين.

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