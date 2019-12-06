مصادر: استمرار الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة وتحليق للطيران العمودي بمحاور طرابلس

اكدت مصادر محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة، والتي تسمع في جميع محاور العاصمة طرابلس.

وأشارت المصادر إلى تساقط قذائف عشوائية على منطقتي صلاح الدين و مشروع الهضبة بشكل مستمر منذ صباح اليوم.

وقالت المصادر أن الطيران العمودي يجوب محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الاشتباكات المسلحة مستمرة في عدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس، بعد اندلاعها منذ ساعات الصباح الأولى وبالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في عين زارة و وادي الربيع و طريق المطار و المشروع.

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