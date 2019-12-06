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عقيلة يزور أثينا الخميس لبحث تداعيات “الاتفاقية”

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يزور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح العاصمة اليونانية أثينا الخميس المقبل تلبية لدعوة من رئاسة البرلمان اليوناني، وذلك لبحث تداعيات الاتفاقية التي وقعها الرئاسي مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع طرد اليونان السفير الليبي، وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصفها للاتفاقية بـ”الانتهاك السافر للقانون الدولي”.

وأعلنت اليونان بعد توقيع الاتفاقية، رفضها المطلق للاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، وأكّد وزير خارجيتها عقب لقائه مع نظيره المصري، سامح شكري عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الاتفاق.

يذكر أن المجلس النواب كان قد رفض الاتفاقية واعتبرها تجاوزا لصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي للاتفاق السياسي فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات دولية ينبغي الرجوع فيها للبرلمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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