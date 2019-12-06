عقيلة يزور أثينا الخميس لبحث تداعيات “الاتفاقية”

يزور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح العاصمة اليونانية أثينا الخميس المقبل تلبية لدعوة من رئاسة البرلمان اليوناني، وذلك لبحث تداعيات الاتفاقية التي وقعها الرئاسي مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع طرد اليونان السفير الليبي، وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصفها للاتفاقية بـ”الانتهاك السافر للقانون الدولي”.

وأعلنت اليونان بعد توقيع الاتفاقية، رفضها المطلق للاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، وأكّد وزير خارجيتها عقب لقائه مع نظيره المصري، سامح شكري عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الاتفاق.

يذكر أن المجلس النواب كان قد رفض الاتفاقية واعتبرها تجاوزا لصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي للاتفاق السياسي فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات دولية ينبغي الرجوع فيها للبرلمان.

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