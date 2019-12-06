1.5 مليون دولار لدعم المتضررين من النزاع في ليبيا

خصصت الحكومة الأمريكية من خلال وزارة الخارجية الأمريكية 1500000 دولار أمريكي لبرنامج حماية وصحة الطفل الذي تدعمه اليونيسف في طرابلس، وتاورغاء ومصراتة وبنغازي.

وتهدف هذه الشراكة التي تمتد لـ18 شهراً إلى تحسين خدمات حماية الطفل والرعاية الصحية لليبيين وغير الليبيين في البلديات المستهدفة.

ويشمل البرنامج توفير الأدوية والمعدات الأساسية للأطفال دون سن الخامسة وللنساء الحوامل والمرضعات المتضررين من النزاع، وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي لفائدة حوالي 10،000 شخص، بما في ذلك 4000 فتاة وفتى.

وعبر الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، عن امتنانه لشراكة الحكومة الأمريكية ودعمها لتحسين الرعاية الصحية وخدمات حماية الأطفال الأكثر ضعفاً في ليبيا.

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