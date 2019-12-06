لافروف: روسيا غير منحازة لأي من الأطراف في ليبيا

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون بلاده منحازة لأي من الأطراف في ليبيا، مشيرا إلى أن موسكو تضع مصالح الليبيين في المقدمة.

وقال لافروف في تصريحات لوكالة أنباء أسكانيوس الإيطالية أمس، إن السياسة الروسية في ليبيا مسؤولة للغاية، وليست لها أبعاد جيوسياسية، مؤكدا أن سياسة بلاده في حل الأزمة الليبية تعتمد بشكل ثابت على مبدأ الحوار الوطني الشامل لإيجاد حلول وسطية.

وأوضح لافروف أن روسيا تعمل على مساعدة الليبيين لاستعادة السلام والأمن في جميع أنحاء بلادهم لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن المعركة التي لا هوادة فيها هي المعركة ضد الإرهاب، الذي لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال الجهود الجماعية.

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