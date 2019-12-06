مركز «وشم» ينظم جلسة حوارية حول دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، جلسة حوارية حول دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات التعليمية والتأهيلية.

شارك في الجلسة الحوارية عدد من الخبراء والمختصين في قطاع التعليم والتربية ، وأعضاء هيأة التدريس بقسم علم الإجتماع بجامعة بنغازي.

وتناول المشاركون عدد من المحاور منها تفعيل شعبة الخدمة الاجتماعية في الجامعات والمعاهد، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، وكافة المؤسسات الاصلاحية وكذلك الخدمية، ناهيك عن التفريق بين الباحث الاجتماعي و الأخصائي الاجتماعي.

وسلط النقاش الضووء على قضية الظواهر النفسية السلبية في المجتمع ، وإشكالية عدم التواصل بين الإدارات التعليمية والمكاتب التعليمية ، عدم التواصل بين الأخصائي الاجتماعي والأسرة، أيضا طرحت قضايا التحرش والتنمر الذي يعاني منه الطلبة وكذلك الأخصائي الاجتماعي من الطلاب ، وأسرهم.

مركز «وشم» يناقش الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الليبي

ولفتت رئيس مركز «وشم» الدكتورة عبير أمنينة إلى أن المرحلة الثانية لنشاط المركز ستكون عن ارتدادات الحرب والنزوح وانتشار السلاح على سلوكيات طلبة المدارس ورواد مؤسسات التأهيل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا