شركة الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي عن 6 خطوط جنوب طرابلس

أوضحت الشركة العامة للكهرباء سبب انقطاع التيار الكهربائي عن 6 خطوط جنوب بطرابلس، مشيرة إلى أن فرق الصيانة لم تتمكن من الوصول إلى أماكن العطل.

وقالت الشركة في بيان مقتضب الجمعة «نتيجة للاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس انفصل اليوم الجمعة على إثرها محول 11/30 ك.ف بمحطة المياه بطريق المطار بسبب إصابة (3) مبردات بإطلاق ناري الأمر الذي أدى إلى خروج الزيت وبالتالي انفصل خط المياه داخل محطة الخردة بوقاية زيادة التيار والخط الأرضي».

ولفتت الشركة إلى أن ماسبق ذكره «سبب في فقد التغذية لخطوط 11 ك.ف المتغذية من داخل محطة المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن الخطوط التالية ( خط البلدية – الأحياء البرية – الإنارة العامة – المشياي – القطران – المشروع 1».

وأشارت الشركة إلى أن «إدارة الجهد المتوسط قامت بالتنسيق مع مكتب التشغيل الرئيس بإعادة التغذية الكهربائية للاحمال المفقودة عن طريق مصادر بديلة عبر خطوط 11 ك.ف من محطات التقنية وتفريخ الدواجن وابوسليم».

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