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دورة تدريبية لاختيار المفتشين التربويين بالسهل الغربي وزوارة‎

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تبدأ بكلية الصيدلة بمدينة الجميل يوم الاحد القادم  الدورة التدريبية الاولى لاختيار  المفتشين الجدد المتقدمين ( للتفتيش التربوي السهل الغربي وزوارة ) تنظمها مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي السهل الغربي تحت اشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم فرع صبراتة ..
 وسيتلقى المشاركين في هذه الدورة محاضرات ودروس نظرية وعملية حول ، نظريات التعلم و الاهداف السلوكية الوسائل والانظمة التعليمية وتحليل محتوى المناهج التعليمية ، التقويم التربوي وجدول مواصفات الاختيار التحصيلي  وبعض استرتيجيات التعلم النشط وتحضير الدروس باستخدام استرتيجيات التعليم النشط .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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