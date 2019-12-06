دورة تدريبية لاختيار المفتشين التربويين بالسهل الغربي وزوارة‎

تبدأ بكلية الصيدلة بمدينة الجميل يوم الاحد القادم الدورة التدريبية الاولى لاختيار المفتشين الجدد المتقدمين ( للتفتيش التربوي السهل الغربي وزوارة ) تنظمها مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي السهل الغربي تحت اشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم فرع صبراتة ..

وسيتلقى المشاركين في هذه الدورة محاضرات ودروس نظرية وعملية حول ، نظريات التعلم و الاهداف السلوكية الوسائل والانظمة التعليمية وتحليل محتوى المناهج التعليمية ، التقويم التربوي وجدول مواصفات الاختيار التحصيلي وبعض استرتيجيات التعلم النشط وتحضير الدروس باستخدام استرتيجيات التعليم النشط .

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