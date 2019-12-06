وزير خارجية الوفاق: قرار اليونان طرد السفير غير مقبول

قال الوزير المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة إن «قرار اليونان بطرد السفيرغير مقبول».

وأوضح سيالة لوكالة «رويترز» الجمعة إن «هذا الإجراء غير مقبول وأن اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا لكن طرابلس كانت سترد بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة».

وأعلن وزير الخارجية اليوناني الجمعة أن بلاده «قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا بنهاية نوفمبر».

وأبلغ الوزير نيكوس ديندياس الصحفيين، اليوم الجمعة: «أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله»، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان، حسب ما نقلت «فرانس برس».

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 27 نوفمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ. ولم يجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق بشكل رسمي، لكنّ «بوابة الوسط» نشرت أمس الخميس نص المذكرة، بناء على تأكيد من مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق.

إردوغان: الاتفاق البحري سيحقق هدفه طالما صمدت حكومة الوفاق

وآثارت مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، في مجال الصلاحيات البحرية، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، المحلية والإقليمية والدولية، ولقيت معارضة شديدة من مصر واليونان وقبرص، ورفضًا من القيادة العامة للجيش ومجلس النواب في طبرق.

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