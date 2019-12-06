الظواهر السلبية يغلق محالا لتغيير الإطارات وورشا للحدادة وألومنيوم في بنغازي

بنغازي-العنوان

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الجمعة، بإغلاق بعض ورش الحدادة، وتصنيع الألمونيوم، إضافة إلى محال لتغيير الإطارات، وضبط 15 من عمالها خلال حملة في مدينة بنغازي.

وقال بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للجهاز بـ “فيسبوك” أن عناصره في مدينة بنغازي، أغلقوا تلك الورش والمحال؛ بعد تكرر عرض منتجاتهم على الطرق، وفي الفضاء العام بالمخالفة للأوامر والقوانين المعمول به في الدولة، وما قد يسببه ذلك من تعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل السير والإساءة إلى المظهر العام للمدينة.

وأشار البيان إلى أن عددا من العمال سُلموا إلى أصحاب المحال بعد ثبوت صحة إجراءاتهم القانونية، فيما تم ترحيل البقية لجهات الاختصاص بموجب تقرير يختص بجهاز الهجرة غير الشرعية.