اليونان تطرد سفير ليبيا التابع للوفاق بسبب اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا

أثينا-العنوان

أعلنت اليونان، اليوم الجمعة، أنها أمهلت السفير الليبي التابع لحكومة الوفاق مدة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقررت اليونان طرد السفير الليبي؛ تعبيرا عن غضبها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمه السراج مع تركيا.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحفية إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”.

ويأتي هذا الموقف اليوناني ضد الحكومة التي يقودها فايز السراج في طرابلس، بعد يوم من إعلان قبرص لجؤها إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية من الانتهاكات التركية المتكررة في مياه المتوسط.

ويواجه الاتفاق الموقع في إسطنبول بحضور السراج والرئيس التركي، استياء من جانب كل من مصر واليونان وقبرص، رغم تأكيد الدول الثلاث على عدم وجود أي أثر قانوني له.

ويشمل اتفاق أردوغان السراج، مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.