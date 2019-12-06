أهالي طبرق يستنكرون اتفاقية السراج مع تركيا ويطالبون بإجراء رادع ضدها

استنكر أهالي مدينة طبرق وما جاورها الاتفاقية التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا، ودعوا في بيان لهم المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد هذه الاتفاقية، مؤكدين أنها اتفاقية باطلة الأثر القانوني دون مصادقة مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، كما طالبوا رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاتفاقية.

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