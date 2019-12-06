الجراري يطالب دول حوض المتوسط بموقف موحد ضد تركيا

طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، رؤساء الغرف التجارية للدول المطلة على البحر المتوسط باتخاذ موقف موحد ضد تركيا بعد توقيع مذكرة التفاهم مع حكومة السراج.

وأضاف الجراري في تصريح صحفي أن ما تم توقيعه يهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي في دول المنطقة، مطالبا الدول المعنية بتطبيق قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وعدم السماح بعبور السفن التركية إلى المياه الإقليمية الليبية، والتي قد تنقل السلاح والإرهابيين من سوريا والعراق لدعم المليشيات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الوطني في ليبيا.

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