طقس ليبيا: منخفض جوي الاثنين القادم مع أمطار رعدية وأجواء شتوية

توقع خبراء الارصاد في تقارير حول حالة الطقس في ليبيا خلال الايام القادمة أن تشهد تغير في الوضعية الجوية بإذن الله من منتصف هذا الأسبوع بدايةً من يوم الأثنين إلى آخر الأسبوع.

وأشار الخبراء إلى تحرك لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا والذي سيكون عامل أساسي في إنخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة باردة مع أمطار وزوابع رعدية وأجواء شتوية منتظرة.

وبحسب الخبراء فإن هذا المنخفض سيؤثر على الشمالين الغربي والشرقي وسيساهم في سقوط الأمطار والتي نتوقع أن تكون جيدة في بعض المناطق.

وكان المركز الوطني للارصاد الجوية قد قال أن أغلب مناطق ليبيا تتأثر بإمتداد مرتفع جوي يعمل على أستقرار العوامل الجوية، مع أحتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر ليوم السبت ببعض مناطق الشمال.

وتوقع المركز في تقريره أن تسجل درجات الحرارة يوم غداً ارتفاع طفيف بمناطق الشمال الغربي.

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