المجبري يدعو الجامعة العربية لتجميد التعامل مع السراج

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري، إن الاتفاقيتين، الأمنية والبحرية، الموقعتين بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان، ضربة استباقية لإجهاض الجهد الدولي لإحلال السلام، واصفا إياها بأنها “صفقة من لا يملك لمن لا يستحق”، وفق قوله.

وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة “سكاي نيوز عربية” تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” مساء الجمعة، تابع المجبري: “الطموحات التركية تأتي على حساب الليبيين، فلسنا بحاجة إلى إقحام ليبيا في صراع إقليمي”

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن “اتفاقية السراج وأردوغان لا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية لتوقيع مثل تلك الاتفاقيات”، وفق ما ذكر، مضيفا: “السراج يعبث بليبيا ويقدمها بالمجان لأعدائها وللجماعات الإرهابية”، مؤكدا أن السراج لا يسيطر إلا على 10 % فقط من ليبيا، وباقي المناطق وخصوصا البحرية منها تحت سلطة وسيطرة الجيش، وفق قوله.

وتعليقا على طرد سفير حكومة الوفاق من اليونان، شدد المجبري على أن “السفير الموجود باليونان يمثل السراج ولا يمثل ليبيا”، بحسب قوله.

ودعا المجبري جميع أعضاء الرئاسي لإبداء اعتراضهم على اتفاق السراج وأردوغان، وعلى كل ما يفعله السراج، كما دعا الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تجميد التعامل مع السراج، وقال: “عليهم مسؤولية تاريخية تجاه ذلك”

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