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زايد: لن نخضع لأي ضغوطات ولا تراجع عن الاتفاق التركي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو المجلس الرئاسي،محمد عماري زايد، أنه لا تراجع عن مُذكرتي التعاون الأمني والبحري اللتان وقعهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

زايد قال في تصريحات له، أن مُذكرة التفاهم اعتمدت من الطرفين وفق التشريعات في كل بلد، موضحًا أنه بدأ العمل بما فيها من بنود، هي ومذكرة التفاهم الأمنية.

وأضاف أنه لارجوع عن مذكرة التفاهم “اللييية – التركية”، مُبينًا أن ليييا لن تخضع لأي محاولات “رخيصة” أو ضغوط من أي دولة فيما يتعلق بسيادتها وحقها في الحفاظ على ثرواتها.

وأعلن المجلس الرئاسي اليوم اتلجمعة إقرار مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني المُوقعتين في السابع والعشرين من نوفمبر 2019م، مشيرًا إلى دخولهما حيز النفاذ ابتداءً من أمس الخميس .

الرئاسي قال في قراره بشأن إقرار مذكرتي تفاهم إنه بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني .

وشدد الرئاسي على ضرورة الُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المُختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

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تعليقات

  • يتكلم وكأنه في دولة ذات سيادة ميحسابش روحه عبد ينفذ ما يطلبه منه اسياده
    أي سيادة تتكلم يا هرواك
    ممكن على سيادة تركيا وقطر والإمارات وعلى رأسهم الدول الكبرى على ليبيا
    ليبيا إلي ذلتوها وكسرتوها وبعتوها بالرخيص
    لعنة الله عليكم

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  • اى سيادة ياحمار ياتيس ياغبى يايمبون فهو اتفاق من جانب واحد السيد التركى يفرض شروطه على العبد الليبى فى اتفاق بحرى يستخدمه للضغط على اليونان والصدام بين ليبيا والاتحاد الاوربى اما الاتفاق الامنى فامسح به مؤخرتك فهو لم يعرض اصلا على البرلمان التركى والقاه اردوغان فى الزبالة يازبالة فهو لا يقدم شئ بالمجان ادفع ثمن السلاح يدمر يعطيك غيره لكن لا يمكن ابدا ان يدافع عنك لوجه الله

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