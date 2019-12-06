إيطاليا تدعو لوقف التدخل الخارجي في ليبيا

روما-العنوان

دعا وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو”، اليوم الجمعة، إلى ضرورة وقف التدخل الخارجي في ليبيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة التي تعاني منها البلاد.

وأضاف الوزير الإيطالي، في كلمته الافتتاحية لمنتدى (حوارات المتوسط 2019) في روما، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية، أنه “لا يمكن لأحد الاستفادة من وضع لا ينشأ منه شيء سوى عدم الاستقرار”.

وشدد على أنه “يتعين استنفار كل الطاقات لإقناع طرفي النزاع بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو الحل السياسي”.

وكانت تركيا قد وقعت اتفاقا مع حكومة الوفاق بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشعل أزمة جديدة في منطقة شرق المتوسط، وعبّرت كل من مصر واليونان وقبرص عن استيائها، رغم تأكيد الدول الثلاث على عدم وجود أي أثر قانوني له.

ويشمل اتفاق أردوغان السراج، مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

كما قررت اليونان، الجمعة، طرد السفير الليبي لديها احتجاجا على الاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.