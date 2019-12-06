لجنة الخارجية بالنواب تؤكد أنها ستتواصل مع الاتحاد الأوربي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود

طبرق-العنوان

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الجمعة، عن أسفه لمصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال العقوري في تصريحات خص بها وكالة “سبوتنيك” الروسية “إن مجلس النواب الليبي يعرب عن أسفه واستغرابه لمصادقة البرلمان التركي على المعاهدة رغم أن مجلس النواب الليبي لم يطلع على المعاهدة بعد إلا من وسائل الإعلام وكذلك لتجاوز البرلمان التركي لبنود الاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس الرئاسي”.

وأشار العقوري إلى أن مجلس النواب الليبي يحرص على علاقات جيدة مع الشعب التركي الصديق ولكنه أيضا يحرص على علاقات متوازنة مع الجميع والابتعاد عن التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج لدارسة أعمق وتنسيق أوسع للوصول إلى صيغة مرضية للجميع.

وشدد العقوري على أن “وضع مصلحة ليبيا كأولوية يهمنا أيضا استقرار وأمن حوض المتوسط وقد يتسبب هذا الأمر في توتر في منطقة شرق المتوسط ويؤثر سلبا على علاقات ليبيا مع دول الجوار”.

وأكد العقوري بأن مجلس النواب الليبي سيواصل التنسيق والعمل مع دول المنطقة المعنية بالاتفاق بالإضافة للاتحاد الأوروبي على هذا الملف المهم بما يعود بالاستقرار والرخاء على دول المنطقة وإيجابا على علاقات ليبيا بدول شرق المتوسط.