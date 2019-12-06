اختتام برنامج التدريب حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة

اختتم بالعاصمة التونسية، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) تحت عنوان «التدقيق على محطات الاقتراع والتصميم المعماري سهل الوصول».

وكرم عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، في ختام البرنامج، المشاركين وعدد من الموظفين، مؤكدا التزام المفوضية بتوفير كافة إمكانياتها لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية باعتبارها حقا من الحقوق التي تكفلها لهم الدساتير والمواثيق الدولية.

ووفق بيان للمفوضية، ذكرت رئيسة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب، أن البرنامج تضمن عديد المحاور والفعاليات التدريبية حول كيفية تصميم محطات اقتراع نموذجية، تعزز وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، مضيفة أن من أهم مخرجات التدريب مناقشة آلية المتابعة والتنسيق بين المفوضية ووزارة التعليم ومشاركة المجتمع المدني في عملية التجهيز لمراكز الاقتراع مستقبلاً.

برنامج تدريبي لمفوضية الانتخابات حول مشاركة ذوي الإعاقة

وبحسب البيان، شارك في التدريب وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من موظفي المفوضية، وممثلون عن وزارة التعليم معنيون بالتصميم المعماري لمحطات الاقتراع داخل المدارس التي تم تحديدها كمراكز انتخابية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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