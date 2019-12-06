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إيطاليا: التدخل الخارجي فاقم الأوضاع بليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن الوضع في ليبيا بات يشكل تحديا استراتيجيا لبلاده في ظل الصراع القائم بين الأطراف المختلفة

وأشار دي مايو في مستهل منتدى حوارات المتوسط 2019 الذي بدأت فعالياته في العاصمة روما اليوم الجمعة إلى أن الأوضاع أصبحت دراماتيكية بسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة المتطورة والمرتزقة الأجانب الذين يشاركون في الاشتباكات، داعيا الأطراف الدولية الضالعة في النزاع للتوقف عن أي تدخل وانتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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