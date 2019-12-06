الخارجية التركية: طرد السفير الليبي من اليونان لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن قرار اليونان، بترحيل السفير الليبي لدى أثينا، على مذكرتي بين التفاهم بين أنقرة وطرابلس، لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية.

أقصوي أضاف، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، موضحًا أن الوفاق” لها سلطة عقد الاتفاقيات مثل أي دولة ذات سيادة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية التركية: “لا أعلم تحت أي دافع أعلنت اليونان، أن سفير ليبيا رجلا غير مرغوب فيه، ولكني لا أرى هذا متوافقًا مع الأعراف الدبلوماسية”.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أعلن، اليوم الجمعة، طرد أثينا سفير حكومة الوفاق، محمد يونس المنفي، بسبب عدم تقديمه توضيحات حول مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية بين طرابلس وأنقرة، مُبينًا أنه منح السفير الليبي مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان.

وشدد “ديندياس” على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق، بمثابة خرق صارخ للقانون الدولي، موضحًا أن طرد السفير الليبي لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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