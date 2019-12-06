اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي في روما

تستضيف العاصمة الإيطالية روما مساء اليوم الجمعة اجتماعا لدول الجوار الليبي، على هامش منتدى حوارات المتوسط 2019.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء خارجية ليبيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، والسودان والنيجر وتشاد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن المصلحة الوطنية الإيطالية في ليبيا ترتكز إلى مبادئ وحدة البلد وسيادته، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الليبية والفاعلين الدوليين المهتمين، وبحسب دي مايو فإن الاجتماع سيطرح رؤية هذه الدول لمؤتمر برلين، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة الألمانية الدعوة لكل دول الجوار الليبي للمشاركة في المؤتمر.

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