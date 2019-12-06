مركز الأمل بترهونة يطور خدماته المقدمة لأطفال التوحد

بإمكانيات بسيطة وجهود كبيرة لا يزال مركز الأمل للتوحد بترهونة عاقدا العزم على تقديم الرعاية والاهتمام اللازمين لأطفال التوحد وعلى تطوير الخدمات المقدمة لهم

ومكن المركز الذي تأسس عام 2014 أطفال التوحد ومتلازمة داون من تلقي العلاج والتعلم من خلال البرامج التأهيلية التي يقدمها موظفون متخصصون في مجال علم النفس والاجتماع

وتندرج غالبية البرامج التأهيلية الموجهة لأطفال التوحد في نطاق العلاج النطقي وتنمية المهارات والتأهيل الحركي إلى جانب القياس النفسي لتندمج هذه الفئة في الحياة المجتمعية

وقد نجح المركز في تأهيل 8 أطفال ليلتحقوا بمدارس التعليم العام وممارسة حياتهم الطبيعية ومازالت إدارة المركز تسعى حتى هذه اللحظة إلى دعم ونشر الوعي لدى الناس والمؤسسات لإنشاء مركز متطور يقدم أفضل الخدمات لهذه الشريحة الحساسة في المجتمع.

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