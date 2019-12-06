باشاغا: الاتفاقية تقوي الوفاق ونسعى لإنجاح تحالفنا مع تركيا وقطر

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أنه سيتم وضع آلية لإعادة دمج المسلحين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع في العاصمة طرابلس.

باشاغا، وخلال لقاء تلفزيوني على قناة “ليبيا الأحرار” سيبث لاحقا، تابع: “سنقف بكل حزم للمجموعات المسلحة التي تمتهن الجريمة المنظمة أما من يقاتلون في طرابلس فهم أبطال وسنقف معهم”، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل “فيس بوك”

وبشأن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية الموقعتين من جانب حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، قال وزير داخلية الوفاق المفوض: “مذكرة التفاهم مع تركيا ستقوي حكومة الوفاق وستعزز قدراتها في صد العدوان”، وتابع: “سنطور اتفاقيتنا مع تركيا بما يعزز حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا وستكون عائد خير على ليبيا”

وأوضح فتحي باشاغا، أن الاتفاقية الأمنية مع تركيا كانت في إطار تطوير المجال الأمني تدريبا وتبادلا لأمن المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب قوله.

وحول زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، قال باشاغا: “زيارتنا إلى قطر كانت ناجحة، وسنطور علاقتنا معها وكذلك مع تركيا لإنجاح هذا التحالف”.

وبخصوص زيارة الولايات المتحدة، ذكر باشاغا: “زيارتنا إلى أمريكا جاءت في ظل صمود أبطالنا في الجبهات والتأكد من وجود مرتزقة الفاغنر والجنجاويد مع حفتر، وأهم ما تم نقاشه في زيارتنا لـ أمريكا الوجود الروسي والتعاون الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحوار الأمني”

وأكمل: “الحكومة الأمريكية على استعداد لإدراج أو معاقبة أي شخص متورط في الجريمة المنظمة تدينه حكومة الوفاق”

وأردف قائلا: “الحوار الأمني الذي ستشرف عليه الولايات المتحدة يشمل كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية في عموم ليبيا، لكنه اتفاق مبدئي حتى الآن”

وتحدث وزير داخلية الوفاق عن معركة طرابلس، مؤكداً، أن الجيش الليبي لن يستطيع دخول طرابلس، مضيفا: “ستنتصر حكومة الوفاق في معركة الدفاع عن طرابلس دون الخوض في التفاصيل”

واستطرد قائلا: “نحن بصدد التفكير في استراتيجية أمنية لليبيا ولن يكون لخليفة حفتر دور في مستقبلها مثلما أكدنا ذلك عديد المرات”

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