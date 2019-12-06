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باشاغا: الاتفاقية تقوي الوفاق ونسعى لإنجاح تحالفنا مع تركيا وقطر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أنه سيتم وضع آلية لإعادة دمج المسلحين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع في العاصمة طرابلس.

باشاغا، وخلال لقاء تلفزيوني على قناة “ليبيا الأحرار” سيبث لاحقا، تابع: “سنقف بكل حزم للمجموعات المسلحة التي تمتهن الجريمة المنظمة أما من يقاتلون في طرابلس فهم أبطال وسنقف معهم”، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل “فيس بوك”

وبشأن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية الموقعتين من جانب حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، قال وزير داخلية الوفاق المفوض: “مذكرة التفاهم مع تركيا ستقوي حكومة الوفاق وستعزز قدراتها في صد العدوان”، وتابع: “سنطور اتفاقيتنا مع تركيا بما يعزز حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا وستكون عائد خير على ليبيا”

وأوضح فتحي باشاغا، أن الاتفاقية الأمنية مع تركيا كانت في إطار تطوير المجال الأمني تدريبا وتبادلا لأمن المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب قوله.

وحول زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، قال باشاغا: “زيارتنا إلى قطر كانت ناجحة، وسنطور علاقتنا معها وكذلك مع تركيا لإنجاح هذا التحالف”.

وبخصوص زيارة الولايات المتحدة، ذكر باشاغا: “زيارتنا إلى أمريكا جاءت في ظل صمود أبطالنا في الجبهات والتأكد من وجود مرتزقة الفاغنر والجنجاويد مع حفتر، وأهم ما تم نقاشه في زيارتنا لـ أمريكا الوجود الروسي والتعاون الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحوار الأمني”

وأكمل: “الحكومة الأمريكية على استعداد لإدراج أو معاقبة أي شخص متورط في الجريمة المنظمة تدينه حكومة الوفاق”

وأردف قائلا: “الحوار الأمني الذي ستشرف عليه الولايات المتحدة يشمل كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية في عموم ليبيا، لكنه اتفاق مبدئي حتى الآن”

وتحدث وزير داخلية الوفاق عن معركة طرابلس، مؤكداً، أن الجيش الليبي لن يستطيع دخول طرابلس، مضيفا: “ستنتصر حكومة الوفاق في معركة الدفاع عن طرابلس دون الخوض في التفاصيل”

واستطرد قائلا: “نحن بصدد التفكير في استراتيجية أمنية لليبيا ولن يكون لخليفة حفتر دور في مستقبلها مثلما أكدنا ذلك عديد المرات”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • A Turkish engraved DNA and MIT agent(a Turkish spy agency & ISIS partner)and he doesn’t even know it. Your last name is purely a Turkish name, go figure ya coward!!
    These are the only two countries that will be on your side & continue to laugh at
    !you & see as miserable traitors and as extremely STUPID
    The brave and powerful sweep by TRUE LIBYANS (Falcons) is so very near and will you addressed in Burka or Fur-reeshe-ya to escape to Qatar & your DNA home
    !next cave, Turkey
    .You shall burn in the earthly hell FIRE, coward & little weasel

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