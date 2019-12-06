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فرنسا تنظم قمة رباعية لبحث الأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قمة رباعية تجمع إلى جانب بلاده تركيا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة الوضع في ليبيا، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

و جاءت تصريحات ماكرون في ختام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن، وتطرق ماكرون إلى مذكرتي التفاهم بين تركيا والوفاق، مشيرا إلى وجود عدد من القضايا الخلافية بين تركيا وفرنسا، مشددا على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين.

واختتمت القمة التي جمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ببيان ختامي يدعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل المضي قدما في عملية سياسية لإنهاء الصراع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • فرنسا ليس لها اي حق اً الاتحاد الاوروبي في التدخل في شءون الدولة الليبية – اذا كانت هناك توترات لين ليبيا واليونان بشأن تركيا – فهذا الموضوع يختص بالجهة الوسطى للبحر المتوسط – ولا يوجد حدود بحربة بين فرنسا وليبيا او تركيا او اليونان –
    الاجتماع بعون الله سيكون داخل ليبيا مع أعيان القباءل الليبية في مبني الادارة الخارجية الليبية – والقاءمون بالاعمال الليبية الدوبلوماسية . بالدولة .

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  • اذا كانت وفود ممثلي ومبعوثي الدول العربية للاتحاد المغاربي العربي يريد الحضور في الاجتماع بالشءون الخارجية – فمرحبا بهم – للمصلحة المتبادلة بين الدول وسيكون الاجتماع بعون الله في مبني الادارة العامة للشءون الخارجية الليبية داخل العاصمة الليبية وليس خارج البلاد .

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