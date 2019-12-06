فرنسا تنظم قمة رباعية لبحث الأزمة الليبية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قمة رباعية تجمع إلى جانب بلاده تركيا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة الوضع في ليبيا، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

و جاءت تصريحات ماكرون في ختام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن، وتطرق ماكرون إلى مذكرتي التفاهم بين تركيا والوفاق، مشيرا إلى وجود عدد من القضايا الخلافية بين تركيا وفرنسا، مشددا على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين.

واختتمت القمة التي جمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ببيان ختامي يدعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل المضي قدما في عملية سياسية لإنهاء الصراع.

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