مداهمة أوكار “تُجَّار البشر” في طبرق

قال آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة إنهم داهموا عددا من أوكار تجار الهجرة غير القانونية في عدد من المواقع داخل حدود البلدية.

وأضاف بورقعة أن لديهم جميع المعلومات عن أماكن تجار البشر متوعدا بملاحقتهم، كما أثنى بورقعة على دور الحكماء والمتعاونين مع المنطقة العسكرية، مطالبا برفع الغطاء الاجتماعي عن هؤلاء الذين يتاجرون بالمهاجرين.

وكان عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي قد ألقوا القبض قبل أسبوع على تشكيل عصابي متخصص في جلب العمالة بطرق غير شرعية، ما يصنف هذه العملية ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود- جريمة الهجرة غير القانونية- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمديرية.

وذكرت المديرية في الخبر أن هذا التشكيل العصابي ينشط في مدن ليبية عدة منها بنغــازي واجدابيا وبني وليد وصبراتة ويعمل تحت غطاء شركات مقاولات وهمية بالتنسيق مع مجموعة تترأسها إمرأة موجودة بجمهورية مصر العربية .. وأضافت المديرية أن كل من باشر في هذا النشاط الإجرامي، في قبضة العدالة.

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