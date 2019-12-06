تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة في اجدابيا

عقد اجتماع في مدينة اجدابيا ضم رئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك المنفي ومدير الأمن العقيد ونيس الشكري وآمر منطقة الخليج العسكرية العقيد عقيلة الحسوني وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية في مدينة اجدابيا ومعاوني بعض الأجهزة بشأن مناقشة ما يخص المدينة من أمور أمنية وفني.

وناقش المجتمعون حلحلة بعض العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية، واستعرضوا الصعوبات التي تواجه المدينة وإمكانية تذليلها من قبل المجلس التسييري أجدابيا، كما تم الاتفاق على تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة ووضع خطة أمنية تتولى الأعداد لها الأجهزة الأمنية، إضافة لدعم جهاز الهجرة غير الشرعية ومحاربة التهريب بكافة مظاهره، وتفعيل لجنة الإزالة وإخلاء مقرات الدولة.

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