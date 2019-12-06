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تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة في اجدابيا

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد اجتماع في مدينة اجدابيا ضم رئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك المنفي ومدير الأمن العقيد ونيس الشكري وآمر منطقة الخليج العسكرية العقيد عقيلة الحسوني وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية في مدينة اجدابيا ومعاوني بعض الأجهزة بشأن مناقشة ما يخص المدينة من أمور أمنية وفني.

وناقش المجتمعون حلحلة بعض العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية، واستعرضوا الصعوبات التي تواجه المدينة وإمكانية تذليلها من قبل المجلس التسييري أجدابيا، كما تم الاتفاق على تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة ووضع خطة أمنية تتولى الأعداد لها الأجهزة الأمنية، إضافة لدعم جهاز الهجرة غير الشرعية ومحاربة التهريب بكافة مظاهره، وتفعيل لجنة الإزالة وإخلاء مقرات الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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