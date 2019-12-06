إجراء 5 عمليات جراحية في مستشفى التميمي غرب طبرق

أجرى مستشفى التميمي العام غرب طبرق بحوالي 90 كيلومترا، خمس عمليات جراحية مختلفة لأول مرة.

وحسب المكتب الإعلامي لمستشفى للتميمي العام أجريت خمسة عمليات جراحية وهي عدد 3 عمليات استئصال مرارة ملتهبة لحالات من مناطق التميمي وأجدابيا وطبرق، وعملتي «فتق» لحالتين من طبرق والتميمي، وذلك بواسطة فريق متخصص من مدينة درنة.

وأثنى مدير عام مستشفى التميمي العام على جهود الفريق الطبي، في إنجاز هذا العمل الإنساني الكبير، مضيفا أن المستشفى يمتلك كافة الأجهزة، فيما يحتاج للكوادر الطبية المتخصصة.

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