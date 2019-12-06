هل تسببت ليبيا بعرقلة اتفاقية توزيع اللاجئين على أوروبا؟

أعلن المفوض الأممي لشؤون اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، فنسنت كوشيل، إن اتفاقية توزيع اللاجئين، لم تؤدِ إلى زيادة عدد اللاجئين إلى أوروبا.

وأوضح كوشيل، وفقا لما نشره موقع “مهاجر نيوز”، ونقلا عن صحيفة “دي تسايت” الألمانية، منذ بداية العام الحالي، توجه قرابة 50 ألف طالب لجوء عبر البحر من ليبيا، وأن نصفهم فشل بعد أن ألقى خفر السواحل الليبي القبض عليه.

وتعرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للانتقاد، من رفاقه في الحزب المسيحي الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاقية التي تهدف لتوزيع المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الغرق على الدول الأوروبية، بسبب ستشجع طالب اللجوء إلى أوروبا.

وأبرمت كل من ألمانيا وفرنسا ومالطا وإيطاليا، التوقيع على الاتفاقية، بعد أشهر من الجدل والحوار بين الأطراف الأوروبية.

وتسعى الاتفاقية، لتخفيف العبء على الدول التي يقصدها المهاجرين ويصل إليها، منها إيطاليا ومالطا.

ووصف الموقع المختص بملف الهجرة غير القانونية، أوضاع مراكز الإيواء في ليبيا، بالسيء للغاية، بعد تعرض المهاجرين لانتهاكات جنسية.

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