اختتام الملتقى التقييمي لاستجابة المؤسسة القضائية للعنف ضد المرأة

اختتمت في طرابلس الخميس، فعاليات الملتقى التقييمي لاستجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة.

ووفق بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق الجمعة، تركز النقاش في اليوم الثالث والأخير من الملتقى على إبراز دور الإعلام في التوعية المجتمعية بتجريم العنف ضد المرأة، وآليات الخدمة المقدمة للناجيات منه بمساعدة قانونية مجانية وتوفير خدمات متعددة القطاعات للناجيات من العنف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن.

كما أكد النقاش أهمية دور الاخصائيات الاجتماعيات في مراكز الشرطة ووحدات حماية الأسرة والطفل في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن.

واستعرض الحضور التوصيات النهائية التي خرج بها الملتقى بعد نقاشات لمدة ثلاثة أيام متتالية، أثرتها عدد من النساء العاملات في مؤسسات إنفاذ القانون بالمقترحات العملية وبالرأي والمشورة القانونية والاجتماعية والنفسية.

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