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بلدية سبها تحذر من التعدي على ممتلكات الإعلام في المهدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت بلدية سبها من التعدي على ممتلكات مبنى الإعلام والصحافة بمحلة المهدية،دون الرجوع إلى الجهات المختصة العاملة في المبني.

وجاء تحذير البلدية في بيان، أشارت فيه إن من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وتضمن البيان، إن مبنى الإعلام والصحافة، الواقع بمحلة المهدية، يخصص على النحو التالي: الطابق الأرضي، تخصص لصالح هيئة دعم وتشجيع الصحافة، فرع سبها وصحيفة فسانيا. والطابق الأول: لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فرع سبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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