بلدية سبها تحذر من التعدي على ممتلكات الإعلام في المهدية

حذرت بلدية سبها من التعدي على ممتلكات مبنى الإعلام والصحافة بمحلة المهدية،دون الرجوع إلى الجهات المختصة العاملة في المبني.

وجاء تحذير البلدية في بيان، أشارت فيه إن من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وتضمن البيان، إن مبنى الإعلام والصحافة، الواقع بمحلة المهدية، يخصص على النحو التالي: الطابق الأرضي، تخصص لصالح هيئة دعم وتشجيع الصحافة، فرع سبها وصحيفة فسانيا. والطابق الأول: لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فرع سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية