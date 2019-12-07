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أوقطاي: اتفاقيتنا مع الوفاق “تاريخية” وستنتصر للسلام

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فؤاد أوقطاي، الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق، بأنها تاريخية، وسينتصر السلام بعد فوز الأخوّة التركية الليبية، في شرف البحر الأبيض المتوسط بعد توقيعها.

وجاء تصريح أوقطاي، في كلمة له خلال افتتاح معرض الجمعيات التعاونية في تركيا، أضاف فيها، أن الاتفاقية تعتبر من المساهمات الهامة التي قدمتها تركيا من أجل السلام في منطقتها.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة على استعداد لإبرام اتفاقيات ثنائية مع كل دول شرقي المتوسط، باستثناء قبرص الرومية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • مهبول مثل اردوغان الذى كان يقول ايام انتخابات اسطنبول ان انتخاب مرشحه فى اسطنبول انتصار للاسلام فانتصر مرشح المعارضة وانهزم الدجال ولم يخسر الاسلام فالدعارة موجودة فى تركيا بدعم اردوغان اما عن السلام فتركيا من دعمت داعش فى تخريب العراق وسوريا ولاتستحوا من الكذب ونسيتم ان القرآن الكريم وصفكم منذ 1400 سنة فى ايات اعجاز فى الوصف قال تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

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  • انت كذاب اشر ويكفى ان قيادات مؤسسة ولامعة استقالت من حزب اردوغان بخلاف خسارتكم لانقرة واسطنبول ايها المهبول وكراهية الشعب لكم بسبب كثرة الكذب والقمع وغياب الحريات فتركيا الدولة قبل الاخيرة فى مجال الحريات فى العالم ترتيبها 179 من 180 ويكفى انكم تخشون من اجراء اى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خوفا من سقوط الاسطى اردوغان الحاصل على دبلوم وزور شهادته الجامعية بغباء لدرجة ان تاريخ تخرجه قبل تاريخ انشاء الكلية التى تخرج منها وتوجد صور على النت من هذه الشهادة المزورة ومن غشنا فليس منا وقول الزور وشهادته من الكبائر وقلب الحقائق من صفات الدجال كما فى الحديث الشريف حيث جنته نار وناره جنة

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  • واضح ان اوقطاى هو النسخة التركية من المشرى بتنفس الكذب بسرعة الف كلمة فى الثانية وممكن يقول ان ليبيا لديها حدود برية مع تركيا عادى لانه بيخاطب قطيع خرفان لا عقل لها فالسلام عندهم سفك الدماء والافساد فى الارض والارهاب هى الجيوش الوطنية التى تحارب مليشيات مجرمة اتفووووه عليك انت وكل اخوانك فى كل مكان

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