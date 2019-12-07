أوقطاي: اتفاقيتنا مع الوفاق “تاريخية” وستنتصر للسلام

وصف نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فؤاد أوقطاي، الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق، بأنها تاريخية، وسينتصر السلام بعد فوز الأخوّة التركية الليبية، في شرف البحر الأبيض المتوسط بعد توقيعها.

وجاء تصريح أوقطاي، في كلمة له خلال افتتاح معرض الجمعيات التعاونية في تركيا، أضاف فيها، أن الاتفاقية تعتبر من المساهمات الهامة التي قدمتها تركيا من أجل السلام في منطقتها.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة على استعداد لإبرام اتفاقيات ثنائية مع كل دول شرقي المتوسط، باستثناء قبرص الرومية.

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