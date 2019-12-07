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بلدية سوق الجمعة تطلق خدمة خاصة لمتابعة أعمال النظافة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة المرافق المحلية والاشغال العامة ببلدية سوق الجمعة، عن إطلاق خدمة خاصة، بمتابعة أعمال النظافة داخل نطاق البلدية.

وطالبت البلدية، جميع المواطنين التعاون لإنجاح آداء التطبيق، لفائدتها على جميع أهالي البلدية.

وأشارت في إعلانها، على ضرورة مشاركة المواطنين، لموقعهم بواسطة الخرائط، عبر ثلاث خطوات، وهي: “حمل تطبيق واتساب على هاتفك، 0924504464 سجل رقم الهاتف، شارك موقعك عن طريق واتساب كما في الصور المرفقة بالمنشور”.

وأضافت مخاطبة الأهالي داخل نطاق البلدية: “شاركنا موقعك في حال عدم مرور مركبات جمع القمامة من امام بيتك!”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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