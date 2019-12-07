لافروف: الأوضاع في ليبيا “مُعقّدة للغاية”

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأوضاع في ليبيا بالمعقدة للغاية، لكثرة الأطراف اللاعبين على خط الأزمة التي تعيشها.

وأشار لافروف، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية، عقب نهاية لقاء جمعه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن الأسئلة ما زالت تطرح في ليبيا حول من هو الأكثر شرعية.

وأوضح وزير الخارجية، خلال تواجده في روما للمشاركة بمنتدى “حوارات المتوسط 2019″، بقوله: “القلق يكمن في أن كل ما تمت الموافقة عليه على الورق يجب أن يضع في الاعتبار هشاشة الوضع”.

وحول الاستعدادات المرتقبة لعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، طالب لافروف بضرورة دعوة أي شخص لها علاقة بالملف الليبي، بدءا من الاتحاد الأفريقي الذي لم تتم دعوته، لأسباب غير مفهومة.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، عن مخاوفه بتكثيف الحرب في ليبيا، مشيرا لا يوجد حلول عسكرية للأزمة التي تعيشها ليبيا.

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