لجنة إزالة العشوائيات في سرت تحدد المناطق المستهدفة

دعت اللجنة المشكلة بشأن ازالة العشوائيات والتعديات على المخطط العام والأراضي المملوكة للدولة، وفقًا لأحكام قرار عميد بلدية سرت رقم (105) لسنة 2019 ، إن المناطق التي حددتها اللجنة، يمنع فيها البيع والتصرف وفق القوانين السارية.

وحدّدت اللجنة، عبر رسومات توضيحية للمناطق المستهدفة، التي منها أرض مخصصة كمنطقة عسكرية، والمنطقة الثانية، جنوب المدينة الرياضية، وحتى الطريق المقابل للإشارة الضوئية بجانب محطة الوقود الجيزة العسكرية، وشرقا الطريق المؤدي إلى الشط وغربا الطريق الرئيسي، المقابل للإذاعة، بأنها منطقة منزوعة للمنفعة العامة مشروع النخيل والزيتون.

وتضمنت الخرائط التي نشرتها اللجنة المشكلة بشأن ازالة العشوائيات والتعديات في سرت، جنوب “شارع امراح” إلى الطريق الفاصل مع المدينة الرياضية، وغربا إلى الطريق الرئيسي العام المقابل للإذاعة، وشرقا بالطريق الدائرة الواصل إلى جزيرة الدوران خلف الجامعة، بأنها منطقة منزوعة للمنفعة العامة ومصنف بها مشروع إنشاء 200 وحدة سكنية، ويحظر البناء فيها لأي غرض وإقامة أي تقسيمات داخلها.

ويأتي عمل اللجنة المشكلة، وفقا لقرار عميد بلدية سرت، والتي شارفت على إنهاء أعمالها بحي 1000 وحدة سكنية.

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