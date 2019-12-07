سيالة يطالب مجلس النواب تمرير مشروع الدستور وقانون الانتخابات

شدّد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، أن الأزمة الراهنة التي تعيشها ليبيا، لا يوجد لها إلا حل واحد وهو وقف عمليات القتال، وتجميع السلاح، والمضي قُدمًا في إصلاح سياسي واقتصادي.

وأشار سيالة خلال مقابلة لهُ مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن مجلس النواب يجب أن يعمل على تنفيذ الاستحقاقات وهي تمرير مشروع الدستور وقانون الانتخابات.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق، على هامش مشاركته في منتدى الحوار المتوسطى في روما، إن الدور الإيطالي في ليبيا، لم ينتهي، وهو مرحب به دائما، ونحن في ليبيا نعتبرها من الحلفاء، ونثمن موقف سفيرها في طرابلس، لأنه لم يغادر ليبيا، بالرغم من الأوضاع التي تشهدها.

وفيما يخص مذكرة الهجرة مع إيطاليا، أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق، إن المجلس الرئاسي أبلغ الحكومة الإيطالية، أنه أوكل ملف الاتفاقية إلى لجنة تعمل على تقديم اقتراحات ولعرضها لاحقا، بعد تطويرها.

وحول مؤتمر برلين، اعتقد سيالة أنه سيتأخر، وقد يُعقد بداية العام الجديد، مؤكدا في حديثه أن الحل في ليبيا، هو الحل السياسي.

وعن الاتفاقية المثيرة للجدل، التي وقعتها حكومة الوفاق والحكومة التركية، أوضح وزير خارجية الوفاق لوكالة نوفا الإيطالية: “ما حدث لم يكن من المفترض أن يثير استفزاز اليونان”، وأن حكومة الوفاق مارست حقها المشروع في توقيع المذكرتين، وأنها لم تخترق قانون حظر السلاح على ليبيا، في تعاونها الأمني مع تركيا.

وأضاف بقوله: “كدول متحضرة لايصح كل هذه الضجة، تفاوضنا مع اليونان لمدة طويلة وكنت مفاوضا لليونانيين.. واليونانيون طلبوا أشياء لا يمكن قبولها.. نحن وقعنا ما نراه صحيحا مع تركيا”.

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