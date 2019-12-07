كل ما ترغب في معرفته عن اليوم العالمي للطيران المدني

يصادف اليوم 7 ديسمبر، اليوم العالمي للطيران المدني، والذي أقرته الأمم المتحدة بهدف تعزيز الوعي العالمي بأهميته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، إضافة إلى دوره الكبير في إقامة شبكة عالمية بين البشر في كل دول العالم.

وأشارت الأمم المتحدة، إنها اعتمدت جدول أعمال العام 2030 ، للشروع في مرحلة جديدة في التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، لترسيخ أهمية الطيران كمحرك للتواصل بين كافة دول العالم، ضمن تحقيق أهداف اتفاقية شيكاغو، واعتبار الرحلات الدولية ركيزة رئيسية، في تمكين السلام والرخاء العالميين.

وأوضحت الأمم المتحدة، بعد 75 عاما في خدمة العالم، منذ تأسيس منظمة الطيران المدني، تمكنت شبكة الطيران الدولي، من قل أكثر من 4 مليار مسافر سنويًا.

وأكدت عبر موقعها الرسمي، إن القطاع الجوي العالمي يدعم 65.5 مليون وظيفة و2.7 تريليون دولار أمريكي للنشاط الاقتصادي العالمي، ويعمل أكثر من 10 مليون إمرأة ورجل في هذه الصناعة لضمان القيام بـ 120،000 رحلة ونقل 12 مليون مسافر يوميًا.

وأضافت: “تُظهر سلسلة الإمداد الأوسع نطاقًا والتأثيرات المتدفقة والوظائف في السياحة بفضل النقل الجوي أن ما لا يقل عن 65.5 مليون وظيفة و3.6 في المائة من النشاط الاقتصادي العالمي مدعوم من صناعة الطيران وفقًا لبحث أجرته مجموعة النقل الجوي.”

بداية الحكاية:

في العام 1944، قام دبلوماسيون من 54 دولة، بمغامرة الطيران في أجواء مزقتها الحرب العالمية الثانية، لأجل الاجتماع في شيكاغو في ذات العام، وصياغة اتفاقية الطيران المدني التي عُرفت بـ”اتفاقية شيكاغو”، والتي أسست بعدها الإيكاوا، التي أصبحت إحدى الجهات التابعة للأمم المتحدة، وتشرف على الطيران المدني الدولي على مستوى العالم.

ومن مهام المنظمة الدولية للطيران، وضع اللوائح اللازمة لضمان سلامة الطيران وكفاءته وحماية البيئة، و تعدّ المنظمة بمثابة محفل للتعاون بين دولها الأعضاء الذي يبلغ عددهم 193 دولة.

وأعلنت الإيكاوا، أن قرابة 10 ملايين راكب يعانقون السماء اليوم، بعد هذه السنوات، في أكثر من 100 ألف رحلة طيران يومياً على شبكة الطيران العالمية.

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