موجز لأبرز التطورات الميدانية في طرابلس وضواحيها

ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، قامت بقفل طريق السدرة بمنطقة صلاح الدين، وأقامت السواتر المنطقة، بعد حالة هلع شهدتها ليلة أمس.

وأشار المركز، إن وحدات الجيش الوطني، خاضت معارك شرسة ليلة أمس، على تخوم منطقة أبوسليم والطريق الذي يؤدي إلى مناطق الفرناج والهضبة وصلاح الدين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر غير رسمية، عن كلمة مرتقبة للقائد العام المشير خليفة حفتر، وصفتها بالهامة.

ولم تُعلن القيادة العامة، أو شعبة الإعلام الحربي، عن أي تفاصيل إن كان المشير سيُلقي كلمة حول أبرز المستجدات في معركة طرابلس، أو أنها مجرد أنباء وليست صحيحة.

وحول الأوضاع بالمناطق والمدن المحاذية للعاصمة، تداولت أنباء عن هجوم على غرفة عمليات الزاوية التابعة للجيش الوطني.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية، عن شهود عيان، إن مدينة الزاوية تشهد حملة اعتقالات ضد ضباط الجيش.

وأفاد شهود عيان من الزاوية للوكالة الإيطالية، إن المسلحين الذين نفذوا حملة الاعتقالات، تابعين للقيادي الإسلامي شعبان هدية المعروف بـ”أبوعبيدة”، وأنها ألقت القبض على “العقيد ضو المشري” من منطقة الحرشة، و”الرائد عبدالسلام البكوش” من وسط مدينة الزاوية.

سياسيًا، وصف أعضاء مجلس النواب في طرابلس، الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، بالخطوة التاريخية، ودعت في بيان لها لاستكمال خطواتها.

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