سلامة: على الدول عدم تقديم مبادرات تزيد من صعوبة التوصل لإتفاق سياسي

ليبيا – أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت على أن الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، مشيراً إلى أنهم لديهم ما يكفي من العقبات للتقدم في العملية السياسية وأي مشكلة جديدة تأتي تثير أسف الجميع.

سلامة أعرب في حديث مع وكالة “سبوتنيك” على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما عن أمله بأن تتفهم الدول وتعي خطورة الوضع في ليبيا وان لا تقدم على مبادرات تزيد من صعوبة التوصل الى اتفاق سياسي.

ونوّه إلى أن ستة سلال تم وضعها والاتفاق عليها للبحث خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحاً :”أن السلة الاولى هي مسألة وقف إطلاق النار والثانية هي مسالة تطبيق حظر التسلح وتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا أما الثالثة هي العودة إلى التفاوض الليبي- الليبي حول الحل السياسي وأمل أن ابدأ فيه بجنيف فوراً بعد اجتماع برلين”.

كما تابع قائلاً: “والسلة الرابعة تتعلق بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية والخامسة هي سلة الترتيبات الأمنية لطرابلس وضواحيها أما السلة ألأخيرة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وضرورة محاكمة مجرمي الحرب”.