أول تعليق لـ سلامة حول اتفاقية السراج مع تركيا

روما-العنوان

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، “لكننا طبعا لدينا ما يكفي من العقبات للتقدم في العملية السياسية فأي مشكلة جديدة تأتي تثير أسفنا”.

وقال سلامة، في حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما: “الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة لكننا طبعا لدينا ما يكفي من المشاكل والعقبات للتقدم في العملية السياسية فأي مشكلة جديدة تأتي، تثير آسفنا، لكن نحن لا يحق لنا أن نتدخل فيما تقرره دول سيدة”.

وأعرب المبعوث الأممي، عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا قائلا: “لكن أمل من مختلف الدول أن تعي خطورة المرحلة في ليبيا، وإن لا تقدم على مبادرات تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي”.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على المذكرتين.

من جانبها أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانا “شديد اللهجة”، وقالت: “تابعت القيادة العامة ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق وأمهلت الأخيرة السفير الليبي لديها 3 أيام للمغادرة.

وأعلنت اليونان، يوم الجمعة، أنها أمهلت السفير الليبي التابع لحكومة الوفاق مدة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء قرار اليونان بطرد السفير الليبي؛ تعبيرا عن غضبها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمه السراج مع تركيا.